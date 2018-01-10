 

Главным динозавром Азии стал кузбасский сибиротитан

 10 января, 19:16
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Главным динозавром Азии стал кузбасский сибиротитан
Фото пресс-службы ТГУ

Томские археологи воссоздали новый вид динозавров, открытый в Шестаковском Яру на Кузбассе десять лет назад, и дали ему название, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского государственного университета.

Учёные из Томска, Санкт-Петербурга и Москвы рассказали о новом сибирском динозавре. Исследователи определили, что останки травоядного ящера принадлежат к отряду зауроподов — самых крупных динозавров на планете.

«Новый род динозавров описан по нескольким изолированным позвонкам. Оказалось, что у ящера есть уникальные анатомические особенности», — рассказал учёный ТГУ Степан Иванцов.

Характерной чертой нового рода является наличие пяти крестцовых позвонков, крестцовых рёбер, ориентированных радиально (в форме звезды), и особого гребня на невральной дуге туловищного позвонка. Древних ящеров с таким строением скелета ещё нигде не находили.

Сибиротитан является старейшим представителем титанозавров, найденных в Азии, подчеркнули учёные.

Длина динозавра составляла до 20 метров, вес доходил до 50 тонн. Динозавры питались папоротниками и хвойными и могли сохранять температуру за счёт массы тела. Возраст находки определяется в 96-117 млн лет до нашей эры.

Напомним, что в декабре 2017 года дизайнер Vogue посвятила коллекцию сибирским динозаврам.

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