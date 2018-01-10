Ведущее агентство бизнес-аналитики рассказало о выходе компании из Иркутской области GV Gold PJSC на публичную продажу акций IPO, компания входит в топ-10 золотодобытчиков России, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Bloomberg.

«Поддержанный BlackRock золотодобытчик может присоединиться к гонке российских IPO». Bloomberg сообщило, что глава компании GV Gold PJSC планирует провести первое публичное размещение акций в Москве в 2018 году.

«Наши акционеры хотят, чтобы IPO получило рыночную оценку бизнеса и накопило свои активы после многих лет инвестиций», — сообщил гендиректор ПАО «Высочайший» (GV Gold PJSC) Герман Пихоя.

Упавшая стоимость российских компаний на фоне международных санкций и краха цен на сырьевые товары опять растёт, чему способствует рост стоимости сырой нефти, которая вдохнула жизнь в экономику, сообщает эксперт Bloomberg.

В 2017 году стоимость российских компаний выросла на 2,8 млрд $, это лучший рост с 2011 года, уверены аналитики.

Компания GV Gold — ПАО «Высочайший» имеет золотодобывающие шахты в Иркутской области и Республике Саха — Якутии. Контроль над компанией осуществляют владельцы «Ланта-Банка». Ранее одна из крупнейших инвестиционных компаний мира Black Rock Inc. приобрела пакет акций в 18 % и оценила золотодобытчика в 500 млн $ на сделке в 2007 году.

GV Gold может приобрести активы миллиардера Виктора Вексельберга на Камчатке стоимостью более 500 млн $, включая долг. Об этом сообщало РБК со ссылкой на скрытые источники, знакомых с условиями сделки.

«Если бы GV Gold смог купить конкурента аналогичного размера, оценка всей компании составило бы не менее 1 млрд $», — сообщил глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов.

По данным гендиректора GV Gold Германа Пихоя, в 2017 году было добыто более 6,7 метрических тонны золота, по сравнению с пятью тоннами годом ранее. По словам гендиректора, компания планирует увеличить добычу до 10-15 тонн золота в год.

«Золото сейчас очень интересно для инвесторов, буллион должен достичь 1,4 тысячи $ в 2018 году», — уверен Борис Красноженов.

GV Gold может провести IPO в первой половине 2018 года, если удастся выгодно приобрести золотодобывающие активы. Иначе компания будет ждать до «окна» осенью.

Напомним, что в октябре 2017 года стало известно, что Китай вложится в добычу золота в Забайкалье.