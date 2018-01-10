 

Бойцы Росгвардии спасли иркутскую школьницу от педофила

 10 января, 15:10
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Бойцы Росгвардии спасли иркутскую школьницу от педофила
фото с сайта гу мвд по иркутской области

Похитителя девятилетней девочки задержали 9 января после сообщения в полицию жителя Иркутска, увидевшего, как под окнами его дома неизвестный затолкал в машину ребёнка и уехал, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте регионального ГУ МВД 10 января.

Очевидец происшествия, 30-летний Александр Фомин, сообщил, что под окнами его дома в посёлке Берёзовом Иркутского района неизвестный человек насильно посадил в автомобиль девочку и скрылся в неизвестном направлении.

На поиски злоумышленника незамедлительно были брошены все находящиеся в районе силы и объявлен план «Перехват». В кратчайшие сроки автомобиль похитителя был обнаружен, а сам водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

«В отношении 39-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 127 УК РФ („Незаконное лишение свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, не связанное с его похищением“) и пункту „б“ части 4 статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области по взаимодействию со СМИ Юлия Крицкая.

Максимальная санкция одной из инкриминируемых мужчине статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщила представитель регионального следкома, девочка воспитывается в благополучной семье. В настоящее время с ней работают психологи.

Напомним, в ноябре 2017 года суд города Асина Томской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного священника РПЦ, признанного виновным в совращении юных прихожанок.

Видео ГУ МВД России по Иркутской области

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