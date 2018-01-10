 

МЧС рекомендовало новосибирцам воздержаться от загородных поездок

 10 января, 09:30
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МЧС рекомендовало новосибирцам воздержаться от загородных поездок
Фото с сайта miasskiy.ru

Новосибирское МЧС посоветовало жителям города по возможности избежать в ближайшие дни дальних поездок из-за ухудшения погоды, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС 10 января.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, 11 и 12 января в Новосибирской области ожидается мокрый снег, метели с ухудшением видимости, сильный порывистый ветер, на дорогах заносы, местами гололедица. 12 января будет наблюдаться резкое похолодание.

«Неблагоприятная погода способна вызвать происшествия чрезвычайного характера. МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулём и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам Новосибирска и области по возможности воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что если дальняя поездка неизбежна, то перед отправлением нужно полностью заправить автомобиль горючим и техническими жидкостями. На случай непредвиденных ситуаций с собой желательно иметь техсредства, при помощи которых можно вытащить машину из кювета, а также суточный запас продуктов питания, горячий чай, тёплые одежду и обувь.

Напомним, в феврале 2017 года почти 1 200 километров трасс и дорог перекрыли на Алтае из-за аномальной метели — спасатели вызволили из снежного плена 168 человек, в том числе 42 детей.

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