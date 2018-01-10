 

Новосибирский музей за полмиллиарда рублей бесплатно пускает посетителей

 10 января, 18:56
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Новосибирский музей за полмиллиарда рублей бесплатно пускает посетителей
Фото Алёны Мартыновой

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» Новосибирска стал пускать посетителей бесплатно, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы музея 10 января.

С 3 января по 1 апреля 2018 года все желающие смогут бесплатно посетить все четыре экспозиции парка-музея: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история. 1945–2016». Как подчеркнули в пресс-службе, бесплатный билет действителен только в день получения, при этом экскурсионное обслуживание и аудиогид остаются платными.

Музей открылся 12 ноября в здании гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка. За это время, по данным руководства парка, экспозиции посетили 19 тысяч человек.

Основой мультимедийных решений стали интересные факты, хроника событий, карты, фриз сопутствующих событий, инфографика, мультимедийные реконструкции. Над созданием парка-музея работали историки, кинематографисты, художники, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Общая площадь экспозиций составляет более четырёх тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что на реконструкцию и создание мультимедийного парка потратили 537 млн рублей, из них 107 млн рублей — средства компании «Газпром», остальные — из бюджета Новосибирской области.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, ознакомившись с проектом парка «Россия — Моя история», обратил внимание на нехватку парковочных мест и внешний вид расположенных рядом зданий.

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