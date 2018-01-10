 

Новосибирское правительство повременит сносить дома под строительство четвёртого моста

 10 января, 11:28
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Новосибирское правительство повременит сносить дома под строительство четвёртого моста
Фото с сайта globallookpress.com

Департамент имущественных и земельных отношений областного правительства отменил 11 приказов об изъятии участков под строительство четвёртого моста, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ведомства.

Изъятие участков под строительство платного четвёртого моста поставлено на паузу на основании обращения областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Соответствующее решение принял врио начальника департамента имущественных и земельных отношений регионального правительства Роман Шилохвостов.

Жильцы 11 домов по улице Большой в Новосибирске в ноябре 2017 года узнали о решении правительства изъять их участки для нужд города.

Позже врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что решение было поспешным.

«Я вынужден был поправить своих коллег потому, что шаг был сделан абсолютно несвоевременно. Торопиться с изъятием земельных участков не следовало. С учётом этого, я поручил провести обсуждение с участием депутатов горсовета, заксобрания, экспертным сообществом, а с некоторыми моими коллегами провёл воспитательную беседу. Однако собственникам объектов недвижимости надо понимать, что в будущем эти участки понадобятся для государственных нужд», — отметил Травников на пресс-конференции в ноябре.

Напомним, в декабре 2017 года в Москве было подписано соглашение о строительстве четвёртого моста в Новосибирске.

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