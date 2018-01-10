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Сибирская модель с целлюлитом попала в «Топ-модель по-американски»

 10 января, 16:01
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Сибирская модель с целлюлитом попала в «Топ-модель по-американски»
Фото с сайта instagram.com/khrystyana

Боди-позитив-модель родом из Сибири Христина Казакова попала в число 16 претенденток главного модельного шоу America’s Next Top Model; женщина выступает за борьбу против стандартов 90-60-90, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из «Инстаграм»-аккаунта модели.

Американская модель plus size Христина Казакова с корнями из Сибири будет участвовать в 12-м сезоне шоу America’s Next Top Model. 32-летняя женщина из Нью-Йорка будет бороться за корону победительницы главного модельного шоу мира на канале VH1 с 9 января.

Христина — единственная модель на конкурсе, чьи параметры не укладываются в требования модельного бизнеса. 32-летняя модель с детства мечтала попасть в главное модельное шоу мира, но не проходила по возрасту (все модели должны быть моложе 27 лет). Кроме того, русская эмигрантка не имела американского гражданства. В новом сезоне создатели реалити-шоу сняли эти ограничения.

Молодая женщина призналась, что проводила годы на велотренажёре, пытаясь соответствовать параметрам красоты. Она расспрашивала знакомых, стала ли она соблазнительнее, беспокоилась о своём возрасте и других требованиях индустрии.

Затем она начала выкладывать фото без ретуши в «Инстаграм». «Фотография стала вирусной, и люди предпочли меня настоящую, а не ту модель подражания, которой я когда-то хотела быть», — объяснила Христина.

«Надеюсь, её исключат или она возьмёт никнейм. Но в своём видео для кастинга она честно показала свои растяжки и целлюлит», — считает колумнист Buddy TV Дженнифер Линд-Вестбрук.

Несмотря на критику, женщина продолжает бороться за отмену стандартов модельного бизнеса. Она организовала собственное «партизанское» шоу #theREALCatwalk в декабре на Таймс-Сквер, через три дня после показа Victoria’s Secret. 20 боди-позитив-моделей не скрывали своих недостатков походки, морщин, шрамов, растяжек или широких бёдер.

«СМИ заставили нас поверить, что с нами что-то не так, если мы не похожи на модель Victoria’s Secret. Разве мы не можем любить себя такими, как есть?» — призналась Христина.

Напомним, что в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.

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