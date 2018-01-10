Сибирская модель с целлюлитом попала в «Топ-модель по-американски»
10 января, 16:01
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Боди-позитив-модель родом из Сибири Христина Казакова попала в число 16 претенденток главного модельного шоу America’s Next Top Model; женщина выступает за борьбу против стандартов
Американская модель plus size Христина Казакова с корнями из Сибири будет участвовать в 12-м сезоне шоу America’s Next Top Model. 32-летняя женщина из Нью-Йорка будет бороться за корону победительницы главного модельного шоу мира на канале VH1 с 9 января.
Христина — единственная модель на конкурсе, чьи параметры не укладываются в требования модельного бизнеса. 32-летняя модель с детства мечтала попасть в главное модельное шоу мира, но не проходила по возрасту (все модели должны быть моложе 27 лет). Кроме того, русская эмигрантка не имела американского гражданства. В новом сезоне создатели реалити-шоу сняли эти ограничения.
Молодая женщина призналась, что проводила годы на велотренажёре, пытаясь соответствовать параметрам красоты. Она расспрашивала знакомых, стала ли она соблазнительнее, беспокоилась о своём возрасте и других требованиях индустрии.
Затем она начала выкладывать фото без ретуши в «Инстаграм». «Фотография стала вирусной, и люди предпочли меня настоящую, а не ту модель подражания, которой я когда-то хотела быть», — объяснила Христина.
«Надеюсь, её исключат или она возьмёт никнейм. Но в своём видео для кастинга она честно показала свои растяжки и целлюлит», — считает колумнист Buddy TV Дженнифер Линд-Вестбрук.
Bye for now #therealcatwalk . Let’s start this new week super inspired to love ourselves as we are on whatever path we are on !!!!!! Thank you all for this incredible support !!!! These bunch is shot by @aceofny_ #therealcatwalk #bodylove #bodypositive #everyoneisbeautiful #diversity #beautifulwomen #girlboss #womenempowerment
Несмотря на критику, женщина продолжает бороться за отмену стандартов модельного бизнеса. Она организовала собственное «партизанское» шоу #theREALCatwalk в декабре на Таймс-Сквер, через три дня после показа Victoria’s Secret. 20 боди-позитив-моделей не скрывали своих недостатков походки, морщин, шрамов, растяжек или широких бёдер.
«СМИ заставили нас поверить, что с нами что-то не так, если мы не похожи на модель Victoria’s Secret. Разве мы не можем любить себя такими, как есть?» — призналась Христина.
Напомним, что в декабре 2017 года обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.