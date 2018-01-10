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 10 января, 13:42
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Заведующая омским детским садом отбирала каждую пятую тарелку и была уволена
Фото Валентина Копалова

Заведующая детским садом № 246 в Омске уволена за уменьшение порций еды, дети лишались каждой пятой порции завтрака и полдника, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Омска.

Омская мэрия уволила заведующую детским садом № 246 после проверки Роспотребнадзора. Эксперты нашли грубые нарушения требований по организации питания детей и антисанитарию. Так, в детском саду не соблюдали требований по хранению мяса и рыбы.

«Отмечено занижение порций: завтраки на 14-23 %, полдники на 10-24 %, ужины на 14 %. Исключались салаты и овощи, норма фруктов снижена на 18-19 %», — сообщил Роспотребнадзор.

Иными словами, дети недополучали каждую пятую порцию завтрака, полдника и каждое пятое яблоко или апельсин.

«Деньги выделяются в полной мере, но дети почему-то недополучают необходимое содержание. Чтобы исключить подобные нарушения в других детских садах, в ближайшее время мы займёмся их проверкой», — прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.

Напомним, что в декабре 2017 года детский сад в Хакасии временно закрыли из-за массового отравления детей.

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