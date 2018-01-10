Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена изобретения составила 1,5 млн рублей, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Пользователь, зарегистрированный на сайте «Авито» как Денис Юрьевич, предложил богатым людям купить единственный в мире прототип системы стабилизированной левитации тяжёлых немагнитных объектов.

Мотивировать покупателя должна возможность поддержать изобретателя материально и получить «эксклюзивный первенец системы, который через время будет стоить целое состояние».

Как следует из объявления, металлическая конструкция, покрытая пластиком, содержит внутри систему управления и воздействует на искусственные килограммовые камни без магнитов, железа, электронных и механических элементов. По словам продавца, секрет изобретения до сих пор не раскрыт для широких масс.

«Подумайте. Как часто вы помогали изобретателям и делали столь феноменальные приобретения для себя?» — вопрошает автор объявления.

Напомним, в январе житель Алтайского края предложил на «Авито» часы за 65 тысяч рублей.