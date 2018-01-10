 

Жёлтая собака Белка откроет первое в Новосибирске пёсокафе

 10 января, 12:22
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Жёлтая собака Белка откроет первое в Новосибирске пёсокафе
Фото из группы «Кафе-книжный Dog House» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске открылось первое тайм-кафе с собаками — посетители смогут выпить чаю, почитать книги и погладить четвероногих обитателей заведения, узнал 10 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Кафе-книжный Dog House» в соцсети «ВКонтакте».


Собак нужно уметь готовить: интервью с основателем пёсокафе

10 января в 12:00 в тестовом режиме открылся первый в Новосибирске кафе-книжный Dog House. Формат заведения — тайм-кафе, это значит, что за 200 рублей в час можно получить бесплатный чай или кофе с печеньем, погладить хвостатых и почитать. Книги также принимают от населения для продажи в пользу бездомных животных.

Собаки ждут людей в гости ежедневно с 12:00 до 21:00. Кроме того, в кафе можно не только поиграть с питомцем, но и забрать домой полюбившегося — владельцы проведут собеседование с каждым потенциальным хозяином.

2018-й по Восточному календарю — Год Жёлтой Земляной Собаки. Белка — одна из постоянных жителей пёсокафе — именно такого окраса.

«Самая младшая и самая задиристая. Везде и во всём первая, без неё невозможно даже полы помыть. Любопытный нос пролезет в любую щель и найдёт всё то, что вы так тщательно от неё прячете», — рассказала основатель пёсокафе Анна Бояркина.

Пока в Dog House хозяйничают четыре собаки: Долька, Ник, Рукс и Белка. По словам организаторов, в дальнейшем планируется содержать внутри от пяти до семи небольших и дружелюбных пёсиков.

Напомним, в июне 2017 года в ролике на видеохостинге YouTube показали один день работы котокафе в Новосибирске.

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