Банкоматы и магазины Новосибирска оказались не готовы к 2000-рублёвым купюрам

Жители Новосибирска жалуются, что новые деньги не берут банкоматы и кассиры — технику и людей не научили распознавать подлинность 2000-рублёвых купюр, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица группы «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что в супермаркете «Магнит» у неё не взяли 2000-рублёвую купюру. Пришлось приглашать руководство магазина, и только тогда у покупательницы приняли деньги.

«Потому что руководители должны проводить инструктаж сотрудников, работающих с наличными средствами. Персонал должен знать отличительные признаки настоящих купюр, методы защиты», — заметил один из подписчиков сообщества.

Кроме того, местные жители пожаловались, что банкоматы «Сбербанка» тоже не принимают эту купюру. В пресс-службе банка пообещали, что проблема скоро будет решена.

«Необходимые подготовительные мероприятия по вводу в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2 тысячи рублей были начаты заранее, под контролем Центрального Банка и в тесной координации с вендорами — производителями счётно-сортировального оборудования и устройств самообслуживания (банкоматов и терминалов). В настоящее время мероприятия по адаптации банкоматов, терминалов и счётно-сортировальных машин к работе с новыми банкнотами находятся в завершающей стадии», — рассказал представитель пресс-службы.

Напомним, в декабре новосибирские журналисты провели эксперимент с новой купюрой номиналом в 2 тысячи рублей — большинство магазинов отказалось рассчитать покупателей.