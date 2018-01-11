Глава СО РАН утвердил памятник Ломоносову в Новосибирске

Л. С. Миропольский. Портрет М. В. Ломоносова. 1787 год. Фото с сайта pravoslavie.ru

Новосибирский Академгородок получит памятник московскому учёному Ломоносову вместо памятников учёным-основателям Академгородка, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из интервью «Науки в Сибири».

Глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон рассказал о планах установить памятник основателю российской науки в Москве Михаилу Ломоносову. Ранее житель новосибирского Академгородка предлагал академику установить памятник в дополнение к приветственной цитате Ломоносова на въезде в научный центр.

«Мы всегда о нём говорим, цитируем, а перед глазами, на улице, памятника Ломоносову до сих пор нет», — уверен Валентин Пармон.

По словам академика, это будет третий по значимости памятник после имеющихся бюстов двух председателей СО РАН — Михаила Лаврентьева и Валентина Коптюга.

Нынешний глава СО РАН отметил, что памятник председателю СО РАН Гурию Марчуку и его установка будет обсуждаться позднее.

Гурий Марчук был председателем Сибирского отделения Академии наук СССР с 1975 по 1980 год, затем работал Президентом Академии наук СССР с 1986 по 1991 год. Выдающийся учёный в областях вычислительной математики считается основателем Вычислительного центра новосибирского Академгородка.

Гурий Марчук был награждён золотой медалью имени Мстислава Келдыша за цикл работ «Развитие и создание новых методов математического моделирования» и золотой медалью имени Пафнутия Чебышева за выдающиеся результаты в области математики.

Напомним, что 22 ноября 2017 года в наукограде Кольцово открыли приветственную скульптуру девушки на шаре с голубями в руках.