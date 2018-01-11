Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился вырубкой деревьев в сквере напротив цирка

Новосибирский мэр Анатолий Локоть выступил против вырубки деревьев в сквере напротив цирка, которую запустила компания, арендовавшая этот участок земли для строительства административного здания, узнал корреспондент Сиб.фм на странице мэра в соцсети «ВКонтакте» 11 января.

Анатолий Локоть отметил, что участок находится в собственности территориального управления Росимущества, которое в октябре 2014 года предоставило ООО «Лидер» землю в аренду для строительства административного здания.

«Мы с этим были не согласны и решили перезонировать территорию в зону озеленения, чтобы помешать вырубке десятков растущих там деревьев. Одновременно я обратился к руководителю территориального управления Росимущества Олегу Галлямову с просьбой передать этот участок в муниципальную собственность, на что получил согласие. К сожалению, ООО „Лидер“ в судах обжаловал решение о перезонировании территории», — подытожил мэр.

Тем не менее, подчеркнул Локоть, разрешения на вырубку деревьев арендаторам земли никто не давал. Мэрия Новосибирска намерена обратиться по этому поводу в суд.

«Мы будем требовать запрета любого строительства на этом месте и восстановления вырубленных зелёных насаждений», — заявил Анатолий Локоть.

Напомним, в декабре после жалоб горожан по поводу грязи на автомагистралях Новосибирска мэр Анатолий Локоть поручил проверить пескосоляную смесь, которой посыпают дороги.