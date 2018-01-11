 

Новосибирская пенсионерка заработала хайп на видео из зоопарка

 11 января, 12:17
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Новосибирская пенсионерка заработала хайп на видео из зоопарка
Скриншот с видео Нины Курбаткиной

В последние дни повышенное внимание СМИ приковано к видеороликам с животными из Новосибирского зоопарка пенсионерки Нины Курбаткиной — 8 января она выложила на YouTube ряд новых роликов, в том числе с новорождённой пумой; пенсионерка рассказала корреспонденту Сиб.фм о своём увлечении 11 января.

На канале видеохостинга YouTube Нины Курбаткиной больше тысячи видео из зоопарка. После того, как о пенсионерке написала Meduza, у видео с новорождённой пумой, бегающей по снегу и играющей с мамой, количество просмотров на момент публикации новости перевалило за 45 тысяч.

Самые популярные на её канале — видео с белыми медведями. К примеру, у ролика с Гердой, которая радуется летом куче снега, более 41 тысячи просмотров. Видео про любовь Герды и Кая собрало почти 34 тысячи просмотров.

Курбаткина не является сотрудницей зоопарка, но ходит туда почти каждую неделю. Корреспонденту Сиб.фм она рассказала, что начала снимать видео после создания группы «SOS Медведица Шилка просит о помощи» в соцсети «ВКонтакте».

«Потом понравилось, и я в этой группе потихоньку училась, как делать ролики. Узнала, что такое YouTube, что такое скрины. Переросло в увлечение, — пояснила Нина Курбаткина. — Я не ожидала такого повышенного внимания. У меня не было цели прославиться. Многие друзья в нашей группе из других городов и даже стран с удовольствием смотрят ролики, не только мои, но и других участников группы — Анны Новиковой, Оксаны Калининой. Благодаря этой группе мы подружились с японцами, которые навещают Шилку. Они уже несколько раз приезжали к нам с подарками для наших мишек».

«Самые любимые животные — это белые медведи, все кошачьи, а сейчас и обезьянки. В зоопарке удивительная коллекция. А какой прекрасный росомаха Нор. В общем, и прогулка в живописном месте зоопарка доставляет радость!» — поделилась Курбаткина.

Напомним, в декабре белому медвежонку, названному в честь бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило, исполнилось два года.

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