Новосибирские физиологи доказали негативное воздействие социального стресса на иммунитет

Учёные Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН исследовали влияние хронического социального стресса на организм, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ИЦиГ СО РАН 11 января.

В ходе исследования учёные детально описали механизмы воздействия стресса на иммунитет. Эксперименты ставили на лабораторных мышах. Их продолжительное время вводили в состояние социального стресса, после чего у животных развивалось смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Оно сопровождалось нарушениями в работе иммунной системы и стимуляцией процессов канцерогенеза.

Исследователи пришли к выводу, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором, поскольку вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. Вследствие этого формируется психоэмоциональное расстройство, которое долго сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме. Длительный социальный стресс подавляет иммунитет, стимулируя развитие других патологических состояний — например, злокачественных опухолей.

«Можно сказать, что нами разработан экспериментальный подход для моделирования психогенного иммунодефицита, вызванного хроническим эмоциональным социальным стрессом. В дальнейшем такую модель можно использовать для разработки методов его фармакологической коррекции», — отметила автор экспериментальной модели и руководитель этих исследований в ИЦиГ СО РАН профессор Наталия Кудрявцева.

В ходе исследований учёные установили, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами c целью позитивного воздействия на состояние повышенной тревожности и депрессивности более эффективно в плане коррекции психонейроиммунных нарушений, чем приём иммуностимулирующих препаратов. Иными словами, душевное спокойствие для пациента в данном случае важнее витаминов и лекарств.

Результаты исследования были опубликованы в журнале высшей нервной деятельности имени Павлова.

Напомним, в июле 2017 года учёные из НГУ совместно с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН, Института катализа и Института химической биологии и фундаментальной медицины предложили новый метод лечения артериальной гипертонии с помощью генной терапии.