Новосибирские приставы не дали встретить Новый год за границей 39 должникам

В новогодние каникулы 200 пассажиров, собиравшихся вылететь из аэропорта Толмачёво, добровольно подверглись проверке на наличие долгов — треть из них её не прошла, узнал корреспондент Сиб.фм 11 января из сообщения пресс-службы регионального УФССП.

Новосибирские судебные приставы дежурили в Толмачёво с 27 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. За эти дни из 200 обратившихся они смогли выявить 61 должника с ограничением выезда из страны. 22 несостоявшихся пассажира авиарейсов восвояси отправились домой, остальные же не стали жертвовать каникулами и командировками — погасили свои долги и отправились отдыхать.

«Неплательщица, задолжавшая по налоговым платежам, погасила порядка 49 000 рублей, чтобы встретить головокружительный Новый Год в Вене. Аналогично поступил должник, собравшийся в Бангкок», — говорится в сообщении ведомства.

Плохая новость для тех, кто решил обмануть систему: базы производств у судебных приставов единые по всей стране. Жительница Москвы с долгом в размере 27 млн рублей надеялась вылететь за границу из новосибирского аэропорта, но перед вылетом женщину задержала пограничная служба, как и всех, не прошедших проверку добровольно.

В целом полёты на весёлые каникулы или в важные командировки оказались довольно мощными стимулами: за 12 дней с помощью акции «Узнай о своих долгах» приставам удалось взыскать 263 тысячи рублей прямо в здании аэровокзала.

Напомним, в августе 2017 года собака и кошка помогли судебным приставам задержать своего хозяина-должника в Новосибирской области.