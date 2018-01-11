Новосибирские умельцы собрали танк из двух автомобилей «Лада»

Стоп-кадр из видео «ЖОПОТАНК — МЫ ЕГО СДЕЛАЛИ!» на YouTube

Видеоблогер сделал «танк» из двух автомобилей «Лада»-восьмёрка — конструкция оказалась неподвижной, но автор канала пообещал всё исправить, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на YouTube-канале «Гараж 54».

Ведущий проекта «Гараж 54» Владислав Барашенков продемонстрировал танк из двух автомобилей ВАЗ-2108 (неофициальное название «Восьмёрка»). По его словам, просьбы об этом эксперименте неоднократно поступали от подписчиков его YouTube-канала.

Энтузиасты разрезали две «Лады» пополам и сварили вместе задние части. Конструкция получилась устойчивой, но при этом неподвижной.

«В любом случае, мы его покрасим, выведем ровненько, будет весь красивый. Есть мысль поставить на него моторы, но они будут не бензиновые. Бензиновые здесь очень сложно установить, будем ставить электромоторы. Сделать так, чтобы он двигался, можно! Но чтобы он „рулился“ и поворачивался на двух приводах, сделать сложно», — посетовал ведущий.

Впрочем, подписчики восприняли эксперимент без особого энтузиазма. Большинство назвало танк бессмысленным и предложило сделать вместо него прицеп по такому же принципу.

«Все равно не доведёте до конца», — написал один из разочарованных комментаторов.

Ролик набрал более 370 тысяч просмотров, однако положительно его оценили 20 тысяч зрителей, а ещё тысяча подписчиков поставили отметку «Не нравится».

Напомним, в 2012 году скончался новосибирский пенсионер, известный конструктор-энтузиаст Вячеслав Верёвочкин, создававший точные копии танков из металлолома.