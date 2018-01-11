 

Новосибирский «Академпарк» объединит технопарки для «Сколково»

 11 января, 17:28
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Новосибирский «Академпарк» объединит технопарки для «Сколково»
Фото Андрея Ксенчука

Новосибирский «Акадепарк» стал региональным оператором Фонда «Сколково» и будет создавать совместные проекты с Медицинским технопарком и Биотехнопарком, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Академпарка».

Фонд «Сколково» выбрал АО «Академпарк» одним из первых региональных операторов. Другими партнёрами фонда по развитию инноваций в России стали Технопарк «Университетский» в Екатеринбурге и ИТ-Парк 74 в Челябинске.

«По сути, мы интегрируем региональных операторов во внутренние бизнес-процессы „Сколково“, чтобы обеспечить тот же доступ и уровень сервисов для резидентов региональных операторов, что и в Москве», — пояснил вице-президент Фонда «Сколково» по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

В «Сколково» ожидают, что сервисами воспользуются порядка 500 компаний и выручка резидентов региональных операторов превысит 5 млрд рублей. В числе сервисов менторские и акселерационные программы, возможность использовать ресурсы Центра интеллектуальной собственности и Центра коллективного пользования, а также возможность участвовать в мероприятиях фонда «Сколково».

По словам гендиректора АО «Академпарк» Владимира Никонова, став региональным оператором, «Академпарк» будет объединять потенциал всех институтов развития инноваций в регионе.

«На нас ложится ответственность по работе с Биотехнопарком, Медицинским технопарком и другими организациями», — подчеркнул Владимир Никонов.

Напомним, что в ноябре три новосибирских технопарка вошли в топ-12 сверхэффективных технопарков в России.

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