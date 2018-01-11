 

Педагог НГПУ и обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина скончалась в Москве

 11 января, 23:27
были упомянуты
подходящие темы
Педагог НГПУ и обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина скончалась в Москве
Фото со страницы Натальи Муратовой в соцсети «ВКонтакте»

На 86-м году жизни умерла уроженка Новосибирска Эльвира Горюхина — обозреватель «Новой газеты», обладательница премии Сахарова и автор очерков о войне, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новой газеты».

В четверг, 11 января, не стало Эльвиры Горюхиной, обозревателя «Новой газеты», автора очерков о крестьянстве, деревне и войне. Она не только писала о «горячих точках» Северного Кавказа, но и преподавала литературу в кавказских республиках, охваченных вооружёнными конфликтами.

Горюхина родилась в Новосибирске в 1932 году. Окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру. Доктор педагогических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета. Автор семи книг, среди которых «Путешествие учительницы на Кавказ», «В эти юные годы», «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!..»

Её профессионализм был отмечен премией имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок», премией журнала «Дружба народов», премией «Золотое перо России» и многими другими.

Напомним, в июне 2017 года умер известный новосибирский режиссёр-документалист Валерий Соломин.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 января, 13:27 • интервью

Мощь префронтальной коры

Биолог-журналист Ирина Якутенко рассказывает о генетических механизмах самоконтроля и проблеме, когда «я не должна есть этот тортик — но мне так хочется, так хочется!»
 14.12.2017, 09:15 • интервью

Академик ВРАЛ

О том, сколько бреда вокруг истории, какие заблуждения распространены в обществе и как человек думает историями, а не вероятностями.

Шестиминутка ненависти

 5.12.2017, 20:58 • колонка
Антон Андреев
журналист
Какой скандал разрастается вокруг Академии борьбы в Красноярске и при чём здесь телеканал «Россия-24».
самое популярное
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    