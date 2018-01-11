Педагог НГПУ и обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина скончалась в Москве

На 86-м году жизни умерла уроженка Новосибирска Эльвира Горюхина — обозреватель «Новой газеты», обладательница премии Сахарова и автор очерков о войне, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новой газеты».

В четверг, 11 января, не стало Эльвиры Горюхиной, обозревателя «Новой газеты», автора очерков о крестьянстве, деревне и войне. Она не только писала о «горячих точках» Северного Кавказа, но и преподавала литературу в кавказских республиках, охваченных вооружёнными конфликтами.

Горюхина родилась в Новосибирске в 1932 году. Окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру. Доктор педагогических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета. Автор семи книг, среди которых «Путешествие учительницы на Кавказ», «В эти юные годы», «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!..»

Её профессионализм был отмечен премией имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок», премией журнала «Дружба народов», премией «Золотое перо России» и многими другими.

Напомним, в июне 2017 года умер известный новосибирский режиссёр-документалист Валерий Соломин.