 

Пума сбежала из цирка и напала на девушку в Красноярске — очевидцы

 11 января, 17:50
подходящие темы
Пума сбежала из цирка и напала на девушку в Красноярске &mdash; очевидцы
Фото очевидцев с сайта trk7.ru

Сбежавшая из цирка-шапито молодая пума напугала жителей Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «7 канала» 11 января.

Как сообщил «7 канал» со слов жительницы Красноярска по имени Диана, инцидент произошёл 10 января в дневное время. Цирк располагался возле ТРК «КомсоМОЛЛ». Девушка рассказала, что хищного зверя увидели её родственники. Они же сделали фото пумы.

«Моя мама с отчимом её заметили. Какая-то девушка стояла неподалёку, покупала билеты — и эта пума набросилась сзади. Куртку порвала. Хорошо, что не покусала. Как я поняла, цирк принёс извинения девушке, и они решили эту ситуацию мирным путём», — цитирует издание слова Дианы.

По словам очевидицы, родственники девушки подъехали на машине, посигналили, чтобы отпугнуть хищника, и посадили пострадавшую в салон.

Напомним, в январе 2013 года новокузнецкий цирк объявил о пропаже дрессированной персидской кошки Нюси, которая сбежала после представления.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 20.12.2017, 10:51 • интервью

Творчество — это воровство

Режиссёр Алексей Резников — о том, почему не оставил только документальные кадры о научных экспедициях, какие «бабочки» есть у китов и чем привлекает Камчатка.
 15.12.2017, 12:46 • интервью

Двойной голландский метод

Гинеколог Людмила Пивень — о том, как надо предохраняться подросткам, если они начали половую жизнь, и почему врачам важно проводить лекции
самое популярное
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    