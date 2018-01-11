Сбежавшая из цирка-шапито молодая пума напугала жителей Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «7 канала» 11 января.

Как сообщил «7 канал» со слов жительницы Красноярска по имени Диана, инцидент произошёл 10 января в дневное время. Цирк располагался возле ТРК «КомсоМОЛЛ». Девушка рассказала, что хищного зверя увидели её родственники. Они же сделали фото пумы.

«Моя мама с отчимом её заметили. Какая-то девушка стояла неподалёку, покупала билеты — и эта пума набросилась сзади. Куртку порвала. Хорошо, что не покусала. Как я поняла, цирк принёс извинения девушке, и они решили эту ситуацию мирным путём», — цитирует издание слова Дианы.

По словам очевидицы, родственники девушки подъехали на машине, посигналили, чтобы отпугнуть хищника, и посадили пострадавшую в салон.

Напомним, в январе 2013 года новокузнецкий цирк объявил о пропаже дрессированной персидской кошки Нюси, которая сбежала после представления.