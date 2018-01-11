 

Шесть человек погибли в страшном ДТП под Новосибирском

 11 января, 12:48
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Шесть человек погибли в страшном ДТП под Новосибирском
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области на трассе «Новосибирск — Барнаул» в результате лобового столкновения погибли шесть человек, сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель отдела пропаганды ГИБДД по НСО Вячеслав Ушаков 11 января.

По информации ГИБДД, 11 января в 10:30 на 111-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» столкнулись два легковых автомобиля.

«Водитель, управляющий автомобилем „Тойота Опа“, двигался по трассе. Когда он выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем „Хонда Стрим“. Шестеро погибли, трое получили травмы и были госпитализированы. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Вячеслав Ушаков. Подробности уточняются.

Напомним, в декабре 2017 года случилось смертельное ДТП с тремя погибшими в Новосибирской области — разбилась семья учителя физкультуры из Кузбасса, который спас людей из пожара.

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