Сотрясение мозга обнаружили у алтайской школьницы после воспитательного удара учительницы

Алтайская учительница ударила школьницу по голове указкой и стала фигуранткой уголовного дела — материалы дела переданы в прокуратуру, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения республиканского следственного комитета.

Инцидент произошёл во время урока математики — 46-летняя учительница математики из Онгудайского района Республики Алтай нанесла один удар деревянной указкой по голове шестиклассницы. Впоследствии у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга и ушиба мягких тканей головы.

«Причиной насилия стало поведение ребёнка, не понравившееся педагогу: девочка без разрешения учителя пересела за другую парту и стала разговаривать с одноклассницей, не реагируя на замечания преподавателя», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении обвиняемой было заведено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком на два года. На данный момент расследование завершено, материалы дела переданы прокурору.

Напомним, в декабре 2017 года отчим пришёл с гранатой в алтайскую школу разбираться с обидчиком пасынка.