 

Сотрясение мозга обнаружили у алтайской школьницы после воспитательного удара учительницы

 11 января, 14:24
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Сотрясение мозга обнаружили у алтайской школьницы после воспитательного удара учительницы
Фото с сайта sputnik.fm

Алтайская учительница ударила школьницу по голове указкой и стала фигуранткой уголовного дела — материалы дела переданы в прокуратуру, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения республиканского следственного комитета.

Инцидент произошёл во время урока математики — 46-летняя учительница математики из Онгудайского района Республики Алтай нанесла один удар деревянной указкой по голове шестиклассницы. Впоследствии у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга и ушиба мягких тканей головы.

«Причиной насилия стало поведение ребёнка, не понравившееся педагогу: девочка без разрешения учителя пересела за другую парту и стала разговаривать с одноклассницей, не реагируя на замечания преподавателя», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении обвиняемой было заведено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком на два года. На данный момент расследование завершено, материалы дела переданы прокурору.

Напомним, в декабре 2017 года отчим пришёл с гранатой в алтайскую школу разбираться с обидчиком пасынка.

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