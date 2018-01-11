Список крещенских купелей стал известен в Новосибирске

19 января во время Крещения в Новосибирске будут открыты семь купелей, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии.

Адреса и расписание специально оборудованных мест для крещенских купаний назвали в мэрии Новосибирска.

С 9:00 до 24:00 купели будут работать на пляже «Бумеранг» в Советском районе и в протоке Оби в районе микрорайона «Европейский берег». Ещё одна прорубь оборудована в карьере на Юго-Западном жилмассиве по адресу улица Связистов, 131, она также будет открыта с 9:00 до 24:00.

С 10:00 до 22:00 искупаться можно в микрорайоне «Затон» по адресу улица Заобская, 97 и в озере «Спартак» по адресу улица Красных Зорь, 3.

На пожарном причале МЧС по улице Моторной окунуться в ледяной воде жители Новосибирска смогут с 9:00 до 19:00. В Заельцовском районе на озере «Жемчужина Сибири» горожан ждут с 10:00 до 20:00.

«Для купания в проруби необходимо приготовить большое сухое полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды, которую легко снимать и надевать, купальные принадлежности; тапочки, чтобы не поранить ноги, или шерстяные носки, термос с тёплым чаем или сладкий морс», — посоветовали в мэрии.

Во время крещенских купаний у водоёмов будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой медицинской помощи. От погружения в состоянии алкогольного опьянения или в необорудованных прорубях следует воздержаться, так как это опасно для жизни.

Напомним, в январе иркутские моржи поддержали олимпийскую сборную заплывом на Байкале.