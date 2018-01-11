Жители Новосибирска обвинили снег в своих опозданиях на работу

Аналитики выяснили, как погодные условия влияют на дисциплину сотрудников — опрос среди жителей Новосибирска показал, что в своих опозданиях многие винят наступление холодов, снег и гололёд, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Холод и снегопады стали причиной опозданий на работу, о подобных трудностях сообщили 63 % жителей Новосибирска.

При этом 77 % опрошенных во всём винят пробки, четверть респондентов стали тяжелее просыпаться, когда за окном темно и холодно, а 23 % отметили, что транспорт стал реже ходить из-за ухудшения ситуации на дорогах. Каждому пятому снег и гололёд мешают достаточно быстро передвигаться пешком.

«Дорога на работу для трети горожан увеличилась на 15 минут, у каждого пятого — на 10, а вот 15 % не повезло — в пути они проводят на 40 минут больше, чем раньше, а это составляет почти два часа», — рассказали аналитики.

В среднем жители Новосибирска стали добираться на работу за 47 минут. При этом большинство опрошенных сказали, что хотели бы проводить в пути не более 21 минуты. Однако при выборе места работы треть респондентов (33 %) не считает главным критерием близкое расположение к дому.

Минимальное время в дороге среди участников опроса — 10 минут, максимальное — около двух часов. 58 % едут на общественном транспорте, 32 % — на личном автомобиле, 8 % добираются в офис пешком, а 2 % выбирают в зимнее время велосипед.

Время в пути каждый проводит по-своему: большинство слушает музыку, каждый третий дремлет, многие «висят в телефоне», кто-то просто смотрит в окно.

Те, кто добирается на работу в общественном транспорте, могут разглядывать своих соседей. В Новосибирске 38 % жителей признались в подобном времяпрепровождении.

В опросе приняли участие 1 210 жителей города в период с 25 по 30 декабря.

Напомним, накануне Нового года работники новосибирских компаний дарили друг другу презервативы и сломанные статуэтки.