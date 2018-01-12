Два алтайских предприятия выплатили работникам долги по зарплате 1,6 млн рублей

В Алтайском крае два предприятия погасили долги по зарплате размером 1,6 млн рублей перед 152 сотрудниками по требованию прокуратуры, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Алтайского края 12 января.

Прокуратура Тальменского района Алтайского края проверила исполнение трудового законодательства на ООО «АМП Сбыт» и ООО «АгроТранспорт» после многочисленных жалоб работников о невыплате заработной платы. Правоохранители установили, что за ноябрь 2017 года предприятия задолжали сотрудникам 1,6 млн рублей.

В отношении руководителей этих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»). Материалы направлены мировому судье.

Кроме того, директорам юридических лиц были внесены представления с требованием об устранении нарушений трудовых прав работников.

Как уточнили в пресс-службе, в январе 2018 года предприятия выплатили долги по зарплате.

Напомним, в ноябре 2017 года экс-главу новосибирской компании оштрафовали на 350 тысяч рублей за невыплату зарплат на 50 млн рублей.