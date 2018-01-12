Чёртово колесо и туалеты на Михайловской набережной в Новосибирске оценили в 129 млн рублей

Приём заявок от желающих участвовать в строительстве колеса обозрения, кафе и туалетов на набережной стартовал сегодня и продолжится до 10 февраля; по подсчётам разработчиков, для возведения объектов понадобится 129 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм на муниципальном портале Новосибирска 12 января.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, потенциальные инвесторы уже сообщают о своём желании реализовать проект. Предложения поступают даже из соседних регионов.

Объём инвестиций в проект оценили в 129 млн рублей, со стороны муниципалитета готовы вложить в аттракцион лишь часть — 16,4 млн рублей.

Проект аттракциона с одноэтажным развлекательным центром, сценой, общественными уборными был опубликован в конце ноября 2017 года. Согласно документу, его площадь составит 650 квадратных метров, помещение туалета займёт 151 квадратный метр.

На возведение комплекса инвестору отводится год: три с половиной месяца — на сценическую площадку, полгода — на уборные. Помещения для кафе и баров должны быть построены в течение года, а само колесо обозрения можно будет установить в течение трёх месяцев после ввода здания в эксплуатацию.

В случае удачного исхода поисков инвестора колесо обозрения высотой 67 метров станет самым высоким за Уралом и четвёртым по высоте в России. Уже расположенное на набережной 35-метровое колесо при этом придётся перенести в один из парков города. Куда — на данный момент не решено.

Напомним, реконструкция Михайловской набережной была завершена в октябре 2017 года.