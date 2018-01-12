 

Мэр Новосибирска назвал точное место строительства ледового дворца спорта

 12 января, 14:31
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Мэр Новосибирска назвал точное место строительства ледового дворца спорта
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть заявил, что окончательно выбрана площадка для нового ледового дворца спорта — строить его решили на Горском жилмассиве, узнал корреспондент Сиб.фм на странице мэра в соцсети «ВКонтакте» 12 января.

Вокруг выбора площадки под строительство ЛДС в течение 2017 года велись жаркие споры. Изначально рассматривался вариант Горского жилмассива. В качестве возможной площадки предлагались также военный городок, район Экспоцентра, сад Мичуринцев и территория аэропорта «Северный».

«Сегодня окончательно выбрана площадка для нового ЛДС, — заявил Анатолий Локоть. — Отмечу, что в отношении всех предложенных мест размещения был проведён серьёзный анализ расходов на создание удобных подъездов к ЛДС. Проект строительства ледового дворца на Горском жилмассиве был признан оптимальным. На ближайшие годы он станет главным спортивным объектом города, и очень важно, что была проработана экономика вопроса для нескольких вариантов строительства».

Локоть отметил, что проект претерпел серьёзные изменения и из него исключили пункт о жилищной застройке, против которого выступали депутаты горсовета.

На строительство ледового дворца спорта будут направлены средства из федерального и областного бюджетов. Мэрия будет отвечать за инфраструктуру и подведение коммуникаций. Возвести новый объект планируется к 2022 году, тогда в Новосибирске сможет состояться молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Напомним, в ноябре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему два из четырёх существующих вариантов размещения будущего ЛДС могут препятствовать проведению чемпионата мира по хоккею.

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