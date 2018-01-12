Мурманский автостопщик с котом обрадовался новосибирским сугробам

В Новосибирск прибыл необычный путешественник — мужчина взял кота, рюкзак и отправился автостопом по стране накануне Нового года, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Walking on the planet» в соцсети «ВКонтакте».

29-летний житель Мурманска Владислав Евглевский в декабре отправился автостопом по России. Ночью 11 января он прибыл в Новосибирск.

«Я приехал по местному времени в час ночи. Новосибирск меня встретил спокойствием и снегом. И сразу вспомнился Мурманск родной, такие тёплые ощущения по приезде в город. Потому что в Тюмени снега нет, а у вас много», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Владислав Евглевский.

Предыдущая остановка путешественника была в Тюмени. После был тяжёлый переход до Омска, где его выгнали с заправки, не дав отогреться. Пришлось идти пешком 15 километров, пока не подобрал сотрудник полиции.

Мужчина путешествует не один, а с чёрным котом Сэмом, который с трёх месяцев привык всегда ездить с хозяином. Кот всю дорогу сидит у него в рюкзаке, и если испугается чего-то, бежит прятаться только туда. Вес двух рюкзаков, которые взял из дома с собой автостопщик, — 32 килограмма. Когда он выходил из Мурманска, было 40.

«Потихоньку уничтожаем запасы. Я взял с собой каши и сушёное мясо. А Сэм ест сухой корм. Мы оба на сушке сейчас, — пошутил собеседник. — Кстати, кот дома питается натуральной пищей, поэтому постоянно ворует у меня мясо. Его запасы, кстати, закончились как раз в Новосибирске».

С собой у мужчины только один комплект одежды защитного цвета. Останавливаясь у разных людей, он приводит одежду в порядок. В Новосибирске он гостит у девушки, которая имеет за плечами большой опыт поездок автостопом.

«Сам я не считаю себя автостопщиком, я сейчас пробую себя в этом. Я даже не выгляжу, как автостопщик. Удивительно, что люди подбирают меня на дороге: бородатого мужчину в камуфляже с чёрным котом», — поделился путешественник.

Следующая цель — Красноярск. Путешествие Евглевского закончится во Владивостоке, там будет принято решение, как они с котом будут возвращаться домой.

«Во Владивостоке я проверю состояние Сэма и, если всё хорошо, то отправимся назад так же, если нет, то вернёмся другим способом. В планах вернуться в Мурманск автостопом. Решим по ситуации», — объяснил он.

Напомним, в сентябре 2017 года пожарный-путешественник из Чехии навестил иркутских огнеборцев.