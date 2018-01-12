Пронёсшийся над Новосибирском шторм принёс пожары, аварии и гибель человека

Аварийные службы Новосибирской области устраняют последствия урагана, прошедшего 11 января: сотни домов остались без электричества, несколько пожаров полыхало в регионе, снесённые со зданий крыши повредили автомобили, погиб водитель иномарки на улице Фабричной, узнал корреспондент Сиб.фм 11 января из сообщений региональных служб.

Трагедия произошла 11 января около 23 часов. Как сообщает «Автоспас», Toyota двигалась со стороны площади инженера Будагова в сторону Димитровского моста, когда на неё упала сорванная ветром со здания по улице Фабричной, 10, крыша.

Конструкция угодила прямо в машину. Toyota вылетела на встречную полосу и по касательной врезалась в КамАЗ, после чего проехала ещё около сотни метров и столкнулась со снежным валом. Упавшая крыша попала на место, где сидел водитель. От полученных травм 24-летний парень погиб на месте, его спутнице повезло — она не пострадала. На данный момент произошедшим занимается региональный СК.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 24-летнего жителя г. Новосибирска по части 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“). В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых мероприятий на месте происшествия во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС России», — сообщили в СК по Новосибирской области.

Помимо этого продолжается ремонт поврежденных линий электропередачи — без света остаются почти 900 частных домов в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах.

Кроме того, в Октябрьском районе сгорели два частных дома — штормовой ветер раздул огонь и затруднил тушение. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 20:20. Через 10 минут пожарные были на месте. В 20:40 им удалось локализовать огонь, в 21:23 — ликвидировать открытое горение. Полностью пожар спасатели потушили в третьем часу ночи.

Также накануне вечером порывом ветра сорвал крышу в частном доме на улице Кирова. К счастью, в этом случае обошлось без жертв. А на площади Маркса сдуло новогоднюю ель.

«Неблагоприятный прогноз оправдался и нанес ущерб. В результате порывов ветра повреждена кровля на здании дома культуры в с. Большие Луки Баганского района и кровля крыши на здании средней общеобразовательной школы в с. Шарчино Сузунского района. Помощь спасателей Аварийно-спасательной службы потребовалась людям, отдыхавшим на озере Чаны в Купинском районе. Возвращаясь с рыбалки, в снежном заносе застрял автомобиль «Нива», в котором находились три человека. В сложных метеорологических условиях помощь им оказали спасатели Карасукского поисково-спасательного отряда. При помощи специальной спасательной техники и снаряжения они вытащили автомобиль из снежного плена. Кратковременные отключения электроэнергии наблюдались в ряде районов области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ро Новосибирской области.

Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на Новосибирск непогоде, сильном ветре и метелях. По прогнозу синоптиков, ослабление ветра ожидается к субботе, тогда же произойдёт снижение температуры — она составит — 15-18 °С в субботу и — 18-25 °С в воскресенье.

Напомним, в марте 2017 года ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 электролиний и сорвал крыши более 20 домов.