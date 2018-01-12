 

Осуждённого за убийство Бориса Немцова доставили в иркутскую колонию

 12 января, 16:03
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Осуждённого за убийство Бориса Немцова доставили в иркутскую колонию
фотографии евгении щербины

Получивший 20 лет колонии строгого режима за убийство оппозиционера Бориса Немцова Заур Дадаев был этапирован для отбывания наказания в Иркутск, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 12 января.

Максимальный срок за убийство оппозиционера Бориса Немцова бывший заместитель командира батальона «Север» Заур Дадаев получил 13 июля 2017 года в Московском окружном военном суде. Вместе с ним осудили его сообщников, готовивших покушение: Темирлан Эскерханов получил 14 лет колонии строгого режима, Хамзат Бахаев — 11 лет, а братья Анзор и Шадид Губашевы — 19 и 16 лет.

Хамзат Бахаев в данное время находится в Кировской области, в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Темирлан Эскерханов в Москве, снова под следствием — в отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления следователя.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года, вместо антикризисного марша новосибирская оппозиция почтила его память.

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