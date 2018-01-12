 

Порносайты заблокируют в школах Алтайского края

 12 января, 18:04
были упомянуты
подходящие темы
Порносайты заблокируют в школах Алтайского края
фото с сайта pixabay.com

Ресурсы с запрещённой к распространению в России информацией будут вносить в региональный реестр и блокировать в краевых школах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения министерства образования и науки Алтайского края 12 января.

Учреждение регионального реестра нежелательных сайтов специалисты минобрнауки объясняют тем, что внесение доменных имён и других данных, позволяющих идентифицировать ресурс в интернете, в единый реестр занимает много времени, а сайт, поступивший на рассмотрение к местным экспертам, провайдеры могут внести в чёрный список в течение суток. Таким образом, считают разработчики, можно будет в стенах школ оградить учеников от запрещённого интернет-контента.

«Ссылку на источник опасной информации будет рассматривать экспертный совет, в составе которого специалисты краевых органов власти, педагоги, студенты старших курсов вузов», — говорится в сообщении краевого минобрнауки.

Сообщить о подозрительном сайте может любой житель Алтайского края. Информацию об изменениях в реестре подают в Роскомнадзор для блокировки ресурсов в установленном порядке.

Напомним, в январе 2017 года прокуратура Омской области заблокировала 24 сайта с запрещёнными лекарствами.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 28.12.2017, 16:42 • интервью

Преступление любви [18+]

Как представители ЛГБТ узнавали, что они отличаются от других, когда впервые слышали слово «гей» и как на всё реагируют их родители и друзья.
самое популярное
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    