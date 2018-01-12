Порносайты заблокируют в школах Алтайского края

Ресурсы с запрещённой к распространению в России информацией будут вносить в региональный реестр и блокировать в краевых школах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения министерства образования и науки Алтайского края 12 января.

Учреждение регионального реестра нежелательных сайтов специалисты минобрнауки объясняют тем, что внесение доменных имён и других данных, позволяющих идентифицировать ресурс в интернете, в единый реестр занимает много времени, а сайт, поступивший на рассмотрение к местным экспертам, провайдеры могут внести в чёрный список в течение суток. Таким образом, считают разработчики, можно будет в стенах школ оградить учеников от запрещённого интернет-контента.

«Ссылку на источник опасной информации будет рассматривать экспертный совет, в составе которого специалисты краевых органов власти, педагоги, студенты старших курсов вузов», — говорится в сообщении краевого минобрнауки.

Сообщить о подозрительном сайте может любой житель Алтайского края. Информацию об изменениях в реестре подают в Роскомнадзор для блокировки ресурсов в установленном порядке.

Напомним, в январе 2017 года прокуратура Омской области заблокировала 24 сайта с запрещёнными лекарствами.