Синоптики пообещали в Новосибирске «ныряющую» погоду с сильным ветром

В Новосибирскую область пришли «ныряющие» циклоны; в ближайшие дни похолодает, снегопады и ветер на некоторое время ослабнут, затем снова усилятся, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 12 января.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 13 по 15 января температура воздуха в Новосибирской области составит −21... −28 °С ночью, −13... −19 °С днём, местами до −22 °С.

«Сейчас мы находимся в тылу циклона. Произошло похолодание в связи с тем, что холодный фронт прошёл. Температура понизилась до −9... −14 °С, местами до −20 °С. И дальше мы предполагаем, что в ближайшую ночь снегопады, метели и ветер ослабнут. Температура понизится до −16... −21 °С. Дальше мы предполагаем в период 14-16 января ныряние циклонов не с юго-запада, как мы имели накануне, а с северо-запада. Поэтому мы их называем ныряющими», — рассказал Ренад Ягудин.

Как отметил Ягудин, в выходные дни снова возобновятся снегопады, метели. Сила ветра может достигнуть 15-20 метров в секунду. 16-17 января морозы несколько ослабнут.

Напомним, 11 января пронёсшийся над Новосибирском шторм унёс жизнь человека, спровоцировал пожары и аварии.