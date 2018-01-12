Власти выделили 653 млн рублей на благоустройство моногородов в Новосибирской области

На строительство школы в посёлке Горном Тогучинского района и парка отдыха в посёлке Линёво Искитимского района Новосибирской области власти направили более 653 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона 12 января.

В 2017 году в моногородах Новосибирской области реализовывалась приоритетная целевая программа «Пять шагов благоустройства повседневности», на которую было привлечено свыше 653 млн рублей, из них 640,31 млн рублей пошли на благоустройство посёлка городского типа Горный и 13,051 млн рублей — рабочего посёлка Линёво.

В основном выделенные на Горный деньги были вложены в строительство школы на 500 мест общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. В пресс-службе уточнили, что школа открылась 3 декабря 2017 года, она построена и оснащена на самом современном уровне. Кроме спортзала в ней есть бассейн, залы для ЛФК и хореографии, мастерские для мальчиков, швейный цех для девочек, многофункциональный актовый зал и медицинский блок. В Линёве построили парк отдыха и развлечений, его открыли 15 декабря. В 2018 году его планируют обустраивать дальше: появятся новая сцена, тёплые раздевалки, туалеты, фонтан.

Стоит отметить, что минэкономразвития региона и АО «Агентство экономического развития» подготовили заявки на создание в Горном и Линёве территорий опережающего социально-экономического развития. Заявка Линёва уже одобрена комиссией Минэкономразвития РФ. В этом посёлке сделают ставку на развитие сервисной экономики.

Проект в Горном предполагает обязательную газификацию посёлка. Областное правительство согласовало программу синхронизации с ПАО «Газпром» для того, чтобы приступить к работам по газификации района и рабочего посёлка в 2018 году.

«Благодаря комплексной программе развития моногородов, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина, многие города и посёлки России получили мощный толчок в развитии благоустройства, — сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. — И здесь очень важно, что объекты для реконструкции и строительства выбираются при участии местного населения. Активное сотрудничество региональных и муниципальных органов власти с жителями моногородов существенно повышает качество работы по благоустройству».

Напомним, в феврале 2017 года 62 моногорода Сибири попросили правительство отремонтировать главные улицы.