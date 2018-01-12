Врио губернатора Новосибирской области Травников повысил зарплаты госслужащим на 4 %

С 1 января государственные служащие в Новосибирской области будут получать в среднем на 1 200 рублей больше, узнал корреспондент Сиб.фм 12 января из постановления, опубликованного на сайте регионального правительства.

В документе за подписью врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова сказано, что уже в наступившем году госслужащие получат зарплаты выше привычных.

«...постановляю:

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза:

а) размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Новосибирской области <...>;

б) размеры месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы в органах государственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской области», — говорится в тексте документа.

Средняя зарплата чиновника в Новосибирской области до этих нововведений составляла примерно 32 тысячи рублей. Однако повезло не всем: министр труда и социального развития РФ Максим Топилин обозначил несколько регионов, в которых зарплата сотрудников госорганов останется на прежнем уровне.

«Пока у нас есть четыре субъекта, которые не заложили в свои бюджеты средства, необходимые для безоговорочного выполнения указов: Еврейская автономная область, Северная Осетия-Алания, Тува и Пермский край. Это ответственность губернаторов, они обязаны были средства предусмотреть», — рассказал министр в интервью «Российской газете».

Напомним, в апреле 2017 года Новосибирск вошёл в топ-12 городов по самым высоким средним зарплатам в России.