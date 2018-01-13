 

Последствия взрыва газа в Омске ликвидируют спасатели двух регионов

 13 января, 14:17
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Последствия взрыва газа в Омске ликвидируют спасатели двух регионов
фото с сайта гу мчс россии по омской области

Из-за хлопка бытового газа в омской пятиэтажке пострадали восемь человек и три квартиры, в городе введён режим чрезвычайной ситуации, узнал корреспондент Сиб.фм 13 января из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в Октябрьском округе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС в 20:00 по местному времени. В ликвидации последствий и эвакуации были задействованы 134 человека и 20 единиц техники.

Всех членов семьи, в квартире которой взорвался баллон, в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Пострадали четверо детей, в том числе семилетние тройняшки, и их родители. Чуть позже за помощью обратились ещё двое мужчин с травмами — одного из них госпитализировали с переломами, другой получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

Ликвидировать пожар спасатели смогли в 22:17. Пролив конструкций, обследование здания и эвакуацию закончили в два часа ночи. 99 человек — жители первого, второго и третьего подъездов — уже ночью смогли вернуться в свои квартиры. Четвёртый подъезд, где произошёл хлопок, опечатан, 64 его жильцам предложили разместиться в гостинице «Иртыш». Два человека отправились в отель, все остальные остались у родственников и друзей.

«Региональный главк МЧС, скорая помощь, спасательные и коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Это позволит нам при необходимости оперативно привлечь дополнительные силы», — пояснила Сиб.фм главный специалист пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Анна Щукина.

Для того, чтобы оценить степень уязвимости пострадавшего дома и определить, какие предстоят аварийно-восстановительные работы, в Омск выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Используя диагностический комплекс «Струна», они смогут собрать точные данные о состоянии здания, которые отправят в московский НИИ МЧС России для того, чтобы разработать стратегию восстановления пятиэтажки.

Следователями СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«На месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия и допросы очевидцев, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью людей, будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, перед Новым годом мэр Омска Оксана Фадина прервала командировку, чтобы принять участие в ликвидации взрыва самовольно установленного газового баллона в квартире.

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