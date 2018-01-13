Сквозняки в новосибирском трамвае заклеили скотчем

В вагоне трамвая на маршруте № 14 «Парк отдыха „Сосновый бор“ — Сад Мичуринцев» решили проблему сквозняков скотчем и цветной изолентой, узнал корреспондент Сиб.фм 13 января из сообщения на сайте «НГС.НОВОСТИ».

На такой подход к ремонту пожаловалась жительница Новосибирска. По словам женщины, в этом трамвае постоянно дуло из окон и было холодно. Тогда, видимо, работники транспортного средства заклеили окна скотчем, а поручни обмотали цветной изолентой. Очевидно, доступные средства проблемы не решили.

«По словам Марьяны, она замёрзла, проехав в этом трамвае от остановки „Толбухина“ до „Дома одежды“», — сообщает портал.

Напомним, в 2016 году представители белорусского холдинга «Белкоммунмаш» предлагали мэру Новосибирска Анатолию Локтю отремонтировать трамваи в городе.