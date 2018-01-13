 

Сквозняки в новосибирском трамвае заклеили скотчем

 13 января, 19:35
подходящие темы
Сквозняки в новосибирском трамвае заклеили скотчем
фото с сайта нгс.новости

В вагоне трамвая на маршруте № 14 «Парк отдыха „Сосновый бор“ — Сад Мичуринцев» решили проблему сквозняков скотчем и цветной изолентой, узнал корреспондент Сиб.фм 13 января из сообщения на сайте «НГС.НОВОСТИ».

На такой подход к ремонту пожаловалась жительница Новосибирска. По словам женщины, в этом трамвае постоянно дуло из окон и было холодно. Тогда, видимо, работники транспортного средства заклеили окна скотчем, а поручни обмотали цветной изолентой. Очевидно, доступные средства проблемы не решили.

«По словам Марьяны, она замёрзла, проехав в этом трамвае от остановки „Толбухина“ до „Дома одежды“», — сообщает портал.

Напомним, в 2016 году представители белорусского холдинга «Белкоммунмаш» предлагали мэру Новосибирска Анатолию Локтю отремонтировать трамваи в городе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27.06.2017, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23.05.2017, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    