Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов, узнал 13 января корреспондент Сиб.фм из статьи Newsweek.

Археолог из Бернского университета в Швейцарии Джино Каспари обнаружил полностью сохранившийся курган царя скифов в Республике Тыве. Исследователь изучил спутниковые снимки курганов из долины Уюк, специалисты Государственного музея Эрмитаж и Российской академии наук подтвердили гипотезу.

Гробница Туннуг-1 относится к переходу из бронзового в железный век, возраст находки — более трёх тысяч лет. По словам археолога Каспари, эта редкая для мировой науки находка поможет понять малоизученный период в истории человечества, когда появились первые кочевники.

Гробница хорошо сохранилась благодаря болотистой местности и слою вечной мерзлоты. Джино Каспари отметил, что внутри исследователей может ждать богатый набор артефактов: образцы резьбы по дереву, предметы быта из войлока, древняя одежда.

«В таких гробницах можно найти оружие, богатые конские упряжки и украшения — золото скифов», — считает Джино Каспари.

Исследователь снял документальный фильм о поиске сокровищ скифских гробниц по спутниковым снимкам. Масштабные раскопки начнутся весной 2018 года.

Напомним, в январе археологи выяснили, что главным динозавром Азии стал кузбасский сибиротитан.