Свалку останков животных обнаружил волонтёр зоозащитного движения в Кировском районе Новосибирска

По дороге на работу зоозащитник застал картину со сваленными недалеко от гаражей на улице Чемской окровавленными лапами и шкурами животных, узнал корреспондент Сиб.фм из поста сообщества движения «Права животных» в соцсети «ВКонтакте» 13 января.

Активисты-зоозащитники опасаются повторения истории хабаровских живодёрок. О свалке трупов животных волонтёр Андрей узнал случайно — припарковался не в привычном месте, а чуть дальше. Идя вдоль гаражей, он увидел останки недалеко от железного гаража. В разбросанных кусках Андрей узнал собачьи головы, лапы и насчитал около двадцати шкур.

«Всё происходило в гараже. В обычном железном гараже. Кто-то расчленил около двух десятков животных в обычном гараже», — уверены зоозащитники.

С поличным живодёра взять не удалось: через несколько часов после того, как другие волонтёры бросили клич в соцсети, чтобы найти свидетелей и виновника убийств, неизвестные люди увезли гараж на самогрузе и убрали часть свалки.

Полиция проводит проверку по данному факту. Записью в соцсети поделились почти 300 человек. Зоозащитники надеются, что распространение информации поможет им в поиске живодёра.

Напомним, в ноябре 2017 года зоозащитники начали собирать деньги для строительства центра стерилизации бездомных собак.