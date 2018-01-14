Митинг против насилия и бесчеловечности собрал полсотни человек в Новосибирске

Новосибирские зоозащитники вышли на акцию протеста против притравочных станций и охоты на вымирающие виды животных, передаёт 14 января корреспондент Сиб.фм с места событий.

В конце декабря правительство РФ и Совет Федерации выпустили новую редакцию Красной книги, из которой были исключены исчезающие виды животных. Кроме того, был отклонён законопроект о бесконтактных притравочных станциях, принятый в трёх чтениях Государственной Думой.

В воскресенье 14 января в Новосибирске состоялся митинг в защиту краснокнижных животных и животных из притравочных станций. Порядка 50 человек собрались в сквере около дома № 18 по улице Орджоникидзе. Среди собравшихся были зоозащитники старшего поколения — одна из основательниц Первого городского приюта Татьяна Палкина и руководитель собачьего приюта в Академгородке Галина Клебче, а также молодые волонтёры из Ассоциации зоозащитников Сибири, Альянса защитников животных и других организаций.

Как рассказала председатель Регионального отделения Межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс защитников животных» в Новосибирске Милена Варивода, сегодня волонтёры более чем 40 городов объединились и вышли на улицу с требованиями прекратить издевательства над животными.

«Несмотря на мороз, мы поддержим остальные города, потому что это всероссийская акция. Где-то пройдут одиночные пикеты, где-то митинги, в Москве, кроме того, проходит конференция. В столице зоозащитников поддерживают многие знаменитые актёры и режиссёры. Всё-таки немало людей против жестокости, и я думаю, что всё получится», — уверена Варивода.

Организаторы подготовили обращения депутату Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. Подписать их мешал мороз: столбик термометра опустился до −22 °С, и в ручках замёрзли чернила. Однако неравнодушных граждан это не остановило — забегали в ближайшие открытые помещения.

«Очень холодно сегодня, но мы забежали в банк и подписали. Народу мало, конечно, но хоть внимание привлекли — уже хорошо», — поделилась зоозащитница Евгения Махнач.

Напомним, в январе свалку останков животных обнаружил волонтёр зоозащитного движения в Кировском районе Новосибирска.