 

Незрячий житель Новосибирска встал на горные лыжи

 14 января, 13:54
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Незрячий житель Новосибирска встал на горные лыжи
фото с сайта sportumesto.ru

Ведущий интерактивной выставочной площадки «TEMNOTA» совершил дебютный спуск на горных лыжах, узнал корреспондент Сиб.фм 14 января из группы в соцсети «ВКонтакте».

20-летний Игорь Мельников перестал видеть в три года после неудачной операции. Однако потеря зрения не помешала ему жить полной жизнью. Сейчас молодой человек учится в НГПУ на журналиста и является проводником по миру темноты — ведёт экскурсии на площадке невизуального восприятия «TEMNOTA».

На лыжи Игоря поставили инструктор Валерий Касаткин и президент региональной федерации горнолыжного спорта и сноуборда Владислав Иванов, которые создали благотворительный спортивный проект «Спорту место». Ребят с нарушениями зрения и слуха активно приобщает к физкультуре и автор социальных проектов «TEMNOTA» и «ТИШИНА» Оксана Симутенко.

«Мои ребята с нарушением зрения и слуха осенью приняли участие в спортивном мероприятии, а именно впервые летали на параплане. Недавно я познакомилась с руководителем фонда „Спорту место“ Владиславом Ивановым, который занимается адаптивными горными лыжами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и предложила ему потренировать моих ребят. Он согласился», — рассказала Оксана.

К слову, катается на лыжах Игорь не один. Совсем скоро на горнолыжном комплексе «Горский» состоится публичный массовый спуск. Его участниками станут дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, аутизмом и синдромом Дауна.

Напомним, в мае 2017 года власти проверили доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.

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