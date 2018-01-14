В результате запрета Роскомнадзора мультфильм «Трое из Простоквашино» будет временно недоступен для российских пользователей видеохостинга YouTube, пока следственный комитет ищет в мультфильме пропаганду нацизма, узнал корреспондент Сиб.фм 14 января из сообщения информационного агентства «Панорама».

По информации издания, героев советских мультфильмов сравнил с нацистами некий профессор СПбГУ. В своей научной работе «Гауляйтер Печкин и Геринг, который живёт на крыше: криптофашистские образы в советской литературе, кинематографе и мультипликации» учёный сравнивает Простоквашино с разорённой в войну деревней, а почтальона — с перебежчиком-старостой.

«В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что её жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин. Тяжелейшая эмоциональная травма вынуждает его оставаться в окрестностях Простоквашино и даже перлюстрировать корреспонденцию новых жителей населённого пункта», — цитирует «Панорама» труд профессора.

В следственный комитет поступило обращение, подкреплённое примерами из исследования. После проверки СК возбудил уголовное дело о пропаганде нацизма. Для дачи показаний вызывали автора книги и сценария мультфильма о жителях Простоквашино Эдуарда Успенского.

В это время в Латвии оказался под запретом российский мультсериал «Маша и медведь». Латвийские чиновники узнали в головном уборе медведя фуражку офицеров НКВД. Медведь был обвинён в пропаганде СССР и в частности советских силовых структур, а сериал запрещён к показу на территории Латвии.

Напомним, ранее Роскомнадзор не разрешил кемеровским блогерам демонстрировать ролик о миллиардере Тинькове и его банке.