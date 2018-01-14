 

Восемь автомобилей повредил на парковке в Новосибирске нетрезвый водитель

 14 января, 15:35
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Восемь автомобилей повредил на парковке в Новосибирске нетрезвый водитель
фото с сайта vk.com/act54

Пьяный водитель на автомобиле Kia, проехав по парковке, «собрал» все машины на своём пути, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы-участники сообщества «АСТ-54», на парковке, расположенной на улице Ляпидевского, 3, Kia задела три автомобиля, ещё три пострадали, когда водитель разворачивался.

«После всего содеянного он уехал и, по словам потерпевших, где-то задел ещё две», — сообщают подписчики группы.

Известно, что позже водителя задержала полиция. Он, как и предполагалось, был пьян.

Напомним, что в мае 2017 года нетрезвый водитель объявил инспекторам ДПС, что вместо него за рулём находилась его собака.

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