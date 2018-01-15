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 15 января, 12:47
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Бесплатное приложение для поиска сокровищ предложили в Томске
Фото с сайта panoramio.com

Томский физик рассказал о создании программы Geant4, которая помогла найти тайную комнату в пирамиде Хеопса — бесплатную программу может скачать любой, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского государственного университета.

Томский учёный Евгений Черняев стал одним из разработчиков приложения для поиска сокровищ Geant4. С помощью этой моделирующей программы была найдена скрытая комната в пирамиде Хеопсв. Предназначение этой комнаты до сих пор неизвестно.

Geant4 является наиболее продвинутой и наиболее востребованной программой моделирования прохождения частиц через вещество, подчеркнул научный сотрудник лаборатории экспериментальной физики высоких энергий ТГУ Евгений Черняев.

«Программа в открытом доступе, любой может скачать её с сайта geant4.cern.ch и установить на своём компьютере», — поделился Евгений Черняев.

Geant4 позволяет моделировать прохождение космических частиц через материал пирамиды. Такие частицы называются космическими мюонами, они образуются от столкновения космических лучей с атомами и молекулами земной атмосферы. Мюоны легко пронизывают каменные блоки и поэтому подходят для просвечивания пирамид и других древних памятников. Если внутри есть пустота, то её покажет увеличение потока мюонов.

Международный научный коллектив разрабатывает программу Geant4 уже более 20 лет, и она нужна не только искателям тайных комнат. Программа успешно применяется в медицине, биологии, химии и освоении космоса. Например, в Японии её использовали в онлайн-режиме во время операции по облучению раковой опухоли пациента.

Программа Geant4 на данный момент использовалась при научных исследованиях более десяти тысяч раз.

Напомним, что в январе сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве.

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