Чубайс продаст свою долю в новосибирском инновационном предприятии в 2018 году

Коммерческий директор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко заявил, что в ближайших планах компании поставлена продажа доли корпорации «Роснано» Ростеху, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В 2017 году гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о возможной скорой продаже 70 % активов в новосибирском предприятии Ростеху. После заключения сделки Чубайс собирался выйти из проекта.

«До конца 2017 года сделка не состоялась: проводилась оценка предприятия, аудиты. Сейчас в качестве сроков ставится 2018 год. Есть официальное предложение со стороны Ростеха, идёт обсуждение», — сообщил информагентству Медведко.

Условия сделки не разглашаются. Однако известно, что структура производства керамической продукции после сделки не изменится. По словам Медведко, «все рынки, на которых работает „НЭВЗ-Керамикс“, укладываются в структуру работы Ростеха».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 15 января врио новосибирского губернатора Андрей Травников посетил «НЭВЗ-Керамикс», чтобы обсудить вопрос поиска инвестора, необходимого для дальнейшего развития производства.

«Предприятие является успешным примером внедрения инновационных научных разработок в промышленность и медицину. Безусловно, этот успех нужно сохранить, необходимо обеспечить его дальнейшее развитие», — подчеркнул Андрей Травников.

Новосибирская компания «НЭВЗ-Керамикс» выпускает продукцию из наноструктурированной керамики, разработанную вместе с Сибирским отделением РАН. Область применения продукции — от радиоэлектроники до атомной энергетики и медицины.

Напомним, в феврале 2017 года компания «Роснано» заявила, что создаст биомедицинский кластер на основе НИИТО в Новосибирске.