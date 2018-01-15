 

Духи-покровители влияют на жизнь человека и любят хорошо одеваться — сибирские учёные

 15 января, 15:31
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Духи-покровители влияют на жизнь человека и любят хорошо одеваться &mdash; сибирские учёные
Фото с сайта sbras.info

Учёные Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук выяснили, что северные ханты предпочитают облачать своих духов-покровителей в мундиры XVIII–XIX веков, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири» 15 января.

В основу исследования легли материалы этнографических экспедиций, проведённых в 2005–2010 годах в нескольких районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также экспонаты из фонда Музея природы и человека города Ханты-Мансийска.

Как отмечается в сообщении, духи-покровители — это актуальная современность. Они живут рядом с человеком, влияют на его жизнь, поэтому и относиться к ним нужно c соответствующим уважением, и одевать хорошо.

«На святилищах северных хантов фиксируется плечевая одежда, отличающаяся покроем и украшениями от традиционной. Она представлена двумя типами. К первому отнесена одежда форменного образца, ко второму — та, что её имитирует», — пояснила научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН Аксана Богордаева.

Исследователи провели сравнительно-исторический анализ облачений духов-покровителей с популярными в то время военной и гражданской униформами. Они обнаружили, что одежда идолов наиболее близка к сюртукам, распространённым во второй половине XIX — начале XX веков в качестве верхнего и дорожного костюма чиновников и служащих. Отмечается, что ханты если не находили настоящие сюртуки, то имитировали их по форме и крою. Отличительными чертами одежды являлись металлические полусферические пуговицы с профессиональной или государственной эмблемой.

«Если этот знак соотносился с традиционной символикой хантов, то такие пуговицы наделялись более высоким статусом; по возможности их выменивали, покупали и использовали для украшения одеяний фигурок духов-покровителей», — отметила Богордаева.

По мнению учёных, облачение духов-покровителей в «форму» и применение атрибутов власти должно подчеркнуть их высокий социальный статус.

Напомним, 2015 года в феврале швейцарский учёный Маршал Ниффенеггер презентовал созданную им 3D-модель лица алтайской мумии.

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