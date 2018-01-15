Двойня крошечных обезьянок-игрунок появилась в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк объявил о пополнении в семействе игрунок обыкновенных — самых маленьких приматов: одна из самок родила двойню, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы зоопарка 15 января.

Как пояснили в зоопарке, по законам вида первые несколько дней детёныши всё время находились рядом с мамой, а точнее, на маме: крепко держась за её шерсть, они спали и сосали молоко. Через неделю к уходу за детьми подключился папа: он забирает малышей и носит на спине, иногда разрешает понянчиться с ними другим членам семейства. Когда приходит время кормления, детёнышей передают матери.

Новорождённая игрунка весит примерно 25-35 граммов. Период младенчества у обыкновенных игрунок длится до трёх месяцев, потом они становятся более самостоятельными. Взрослые особи вырастают до небольших размеров: средняя длина тела самца составляет 188 миллиметров, в то время как самки — 185 миллиметров. Самцы весят примерно 256 граммов, а самки — 236 граммов.

Биологи зоопарка наблюдают за состоянием малышей, как они растут. Малыши, по их данным, хорошо прибавляют в весе и активно развиваются.

Игрунки в Новосибирском зоопарке появились в 1988 году. Первую пару привезли из финской столицы Хельсинки. Впоследствии обыкновенные игрунки, рождённые в зоопарке, стали украшением коллекций многих зоопарков мира.

Напомним, в ноябре в Новосибирском зоопарке у пингвинов Гумбольдта начался брачный период — они начали обустраивать гнёзда в искусственной скале при помощи сотрудников зоопарка.