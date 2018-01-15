Госдолг Новосибирской области перевалил за 40 млрд рублей

Региональное министерство финансов установило, что на начало января долг Новосибирской области вырос на 7,7 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 15 января из сообщения РБК Новосибирск.

Основные кредиторы Новосибирской области — Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, «Левобережный», «Акцепт», Росбанк и СКБ-банк. Перед ними после снижения в октябре-ноябре задолженность выросла с 1,94 млрд до 11,94 млрд рублей.

По данным регионального министерства финансов, по бюджетным кредитам задолженность области за прошедший месяц уменьшилась на 2,32 млрд рублей (до 19,09 млрд), а по ценным бумагам осталась прежней — 16,1 млрд рублей.

«Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета на 2018 год — 131,9678 млрд рублей. Общий объём расходов областного бюджета — 134,1738 млрд рублей. Дефицит областного бюджета — 2,2 млрд рублей», — сообщает пресс-служба министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Напомним, в октябре 2017 года врио губернатора Андрей Травников озвучил приоритеты бюджета на 2018 год в беседе с журналистами.