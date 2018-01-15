Красноярские общественники возглавили шорт-лист «Серебряного лучника»

Красноярские социальные и культурные проекты заняли почти половину топ-20 проектов региональной премии в области PR «Серебряный лучник»-Сибирь, узнал 15 января корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства коммуникаций «АГТ-Сибирь».

Эксперты региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь выбрали 20 лучших проектов из 72 заявок со всего федерального округа. Красноярские PR-специалисты создали восемь проектов, дошедших до финала.

Большинство проектов посвящены социальной и культурной тематике. Например акции «Мелодия добра», «Наши дети», «Утиный бум» для компаний, проявивших корпоративную социальную ответственность. В продвижении госпрограмм отмечены «Образцовые соседи» и «Чистые игры».

В продвижении территорий преуспели: Красноярский фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», Первый Иркутский международный книжный фестиваль, Главный фестиваль робототехники «РобоСиб» в Иркутске и фестиваль «Детализация. Человек из Кемерова» в Кузбассе.

Красноярский проект продвижения музея науки при планетарии при помощи «космической» площадки попал в номинацию «Маркетинговые коммуникации» вместе с кейсами из Омска и Кемерова. В номинации «Корпоративные коммуникации» вошёл проект «Проверка связи» — интегрированная кампания «МегаФона» по информированию жителей Красноярска о качестве связи.

Больше всего номинантов на звание «Мастер» в PR также из Красноярска. Организаторы «Серебряного лучника» в Новосибирске предложили провести онлайн-голосование, чтобы определить тройку финалистов.

В списке PR-специалист «Почты России» Антон Калтыгин, депутат заксобрания Красноярского края Сергей Попов, замдиректора АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, гендиректор «АГТ-Сибирь» Егор Егошин, помощник гендиректора АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» Сергей Дубинцов, организатор чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов.

Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 27 января в Центре культуры и отдыха «Победа». Для участников и гостей необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте luchnik-siberia.ru. Регистрация откроется после 22 января.

Напомним, что в декабре 2017 года премия «Серебряный лучник» — Сибирь раскрыла имя председателя жюри.