Кратковременное потепление придёт в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ближайшие дни морозы несколько спадут, но ближе к концу недели усилятся снова, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 15 января.

Согласно прогнозу гидрометцентра, 16 января в Новосибирской области температура воздуха будет достигать −17... −22 °С ночью и −12... −17 °С днём. 17 января потеплеет до −10... −15 °С в ночное время и −8... −13 °С в дневные часы. Ветер в эти дни усилится, достигая в порывах 15-20 метров в секунду.

«Мы рассчитываем, что ближайшие двое суток территория Новосибирской области и смежных регионов будет находиться под влиянием, как мы говорим, ныряющих северных циклонов, вихрей низкого атмосферного давления, — рассказал Ягудин. — Будет довольно облачно, возможны снегопады разной интенсивности — в основном слабые и умеренные — и снежные заносы. 18 января предполагаем вторжение в тыл этих циклонов области антициклонов — то есть высокого атмосферного давления, — сформированные воздушными массами Северо-Восточной Сибири. В связи с этим температура будет понижаться».

Осадки и ветер 18 января ослабеют, а температура понизится ночью до −14... −19 °С, местами до −24 °С, в то время как дневная температура останется примерно такой же, как 16-17 января.

Напомним, 11 января пронёсшийся над Новосибирском ураган унёс жизнь человека, спровоцировал пожары и аварии.