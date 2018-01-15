фото из официальной группы хк «сибирь» в соцсети «вконтакте»

Дивизион Чернышёва, за который играл голкипер ХК «Сибирь» Алексей Красиков, только в финале уступил дивизиону Тарасова, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» 15 января.

«Матч звёзд КХЛ — 2018» стал главным событием «Недели звёзд хоккея — 2018» в Астане. В финале команда Алексея Красикова встретилась с дивизионом Тарасова и проиграла со счётом 5:4, таким образом завоевав серебро матча.

Напомним, в августе 2017 года клуб подписал контракт с победителем реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“» из Ярославля.